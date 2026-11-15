خروج التوأم الحسن بركات من دولة التلاوة.. ونصر السيد نصر يترقب فرصة العودة بتصويت الجمهور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 02:17 صباحاً -

شهدت الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة» تطورات حاسمة في منافسات المتسابقين، بعدما غادر الحسن بركات المسابقة عقب منافسة مع يوسف الصواف، فيما أصبح مصير المتسابق نصر السيد نصر مرتبطا بتصويت الجمهور بعد إعلان خروجه من المنافسة.

وأسفرت نتائج تقييم لجنة التحكيم عن حصول محمد عبد الرحمن الخولي ومحمد رضا العشري على 274 درجة لكل منهما، بينما نال الحسين بركات وبدر عبد الحكيم 273 درجة لكل متسابق، وحصل عباس العيسوي على 272 درجة.

وسجل الحسن بركات 271 درجة مقابل 270 درجة ليوسف الصواف، فيما حصل نصر السيد نصر على 265 درجة، ليكون الأقل في درجات لجنة التحكيم بين المتسابقين الثمانية الذين شاركوا في الحلقة.

وشهدت الحلقة لحظة مؤثرة عقب إعلان مغادرة نصر السيد نصر للمسابقة، إذ توجه إليه الشيخ عبد الفتاح الطاروطي وقبله ثم أمسك بيده ورافقه إلى خارج الاستوديو، بينما لا تزال أمام المتسابق فرصة مرتبطة بنتائج تصويت الجمهور.

وفي ختام الحلقة احتدمت المنافسة بين يوسف الصواف والحسن بركات، قبل أن يحصل الصواف على العدد الأعلى من الأصوات، ليواصل مشواره في البرنامج، بينما انتهت مشاركة الحسن بركات في هذه المرحلة من المسابقة.

وعرضت الحلقة مساء السبت 14 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، ضمن الموسم الثاني من «دولة التلاوة» الذي انطلق يوم الجمعة 13 نوفمبر بهدف اكتشاف ودعم المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

وكانت الإعلامية آية عبد الرحمن قد كشفت عن تقدم 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر للمشاركة في الموسم الجديد، قبل اختيار 32 منهم لخوض المنافسات عبر 6 مراحل تعتمد على تقييم جودة الصوت وسلامة الأداء وإتقان أحكام التلاوة.

ومن المقرر أن يتأهل 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية لاختيار فائزين اثنين في فرعي التجويد والترتيل، يحصل كل منهما على مليون جنيه، إلى جانب تسجيل المصحف الشريف بصوته وإذاعته عبر قناة «مصر قرآن كريم»، وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك.

ويشارك الجمهور في تحديد مصير بعض المتسابقين من خلال التصويت باستخدام رمز الاستجابة السريع QR Code، في إطار نظام المنافسة الذي يجمع بين تقييم لجنة التحكيم ومشاركة المشاهدين.