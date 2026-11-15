ضمن صفقة الـ55 قطار .. وزير النقل يدشن أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول للمترو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - يدشن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بعد قليل تشغيل أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة)، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 55 قطارًا مكيفًا جديدًا تنضم تباعًا لأسطول الخط الأول، في إطار مشروع التطوير الشامل الذي تنفذه وزارة النقل بالتعاون مع شركة "ألستوم" الفرنسية.

وشهدت فعاليات التدشين حضور السفير الفرنسي بالقاهرة، واللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومارتن فوجور، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى (AMECA) بشركة "ألستوم"، إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق وممثلي الشركة الفرنسية المنفذة للمشروع. وزير النقل يدشن أول قطارين مكيفين جديدين بالخط الأول للمترو ​خطة شاملة لتحديث الإشارات والسكك الحديدية وأسطول القطارات ​خطة شاملة لتحديث الإشارات والسكك الحديدية وأسطول القطارات ويأتي انضمام القطارات الجديدة استكمالًا لمشروع التطوير الشامل لـ الخط الأول لمترو الأنفاق الجاري تنفيذه حاليًا، والذي يشمل تحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، وتجديد السكة والأعمال الكهروميكانيكية، بالتوازي مع تحديث أسطول الوحدات المتحركة؛ بهدف استيعاب الزيادة المطردة في أعداد الركاب، وتقليل زمن التقاطر، ورفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.