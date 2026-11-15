مصر تدين الاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 01:25 مساءً -

أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين للاعتداءات التي تستهدف مملكة البحرين الشقيقة، باعتبارها انتهاكاً لسيادة المملكة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وتصعيداً خطيراً من شأنه تعريض أمن المنطقة لمزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع مملكة البحرين، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددة على أن أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وأحد ركائز الأمن القومي العربي، مع ضرورة وقف التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء التوترات الراهنة.