شل مصر تعلن بدء إنتاج الغاز من حقل مينا غرب بالبحر المتوسط

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - بدأت شركة شل مصر إنتاج الغاز الطبيعي من حقل مينا غرب، الواقع في منطقة امتياز شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية.

قالت داليا الجابري، نائب رئيس ورئيس مجلس إدارة شركات شل في مصر: "يعكس بدء الإنتاج من حقل مينا غرب، بعد ثلاث سنوات فقط من اكتشافه، قوة الشراكة والتعاون الوثيق بين جميع الأطراف، وأهمية تنسيق الجهود وتوحيد الأهداف منذ المراحل الأولى للمشروع. فقد عملنا منذ البداية جنبًا إلى جنب مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وشركة كوفبيك، لاتخاذ القرارات اللازمة لدفع المشروع قدمًا وتسريع وتيرة تنفيذه. ويعكس هذا الإنجاز الجهود المشتركة لفرق العمل والشركاء، ويسهم في تعزيز إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلية، بما يدعم خططنا لمواصلة الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي بالمناطق البحرية المصرية."

تدارعمليات حقل مينا غرب عن طريق شركة غرب مينا للغاز وجرى ربط الحقل بشبكة خطوط أنابيب مشروع غرب الدلتا العميق، عبر خط أنابيب جديد بطول 7 كيلومترات، لنقل الغاز إلى مجمع البرلس لمعالجته قبل ضخه في الشبكة القومية للغاز الطبيعي. وقد أسهم الاعتماد على البنية التحتية القائمة في تسريع أعمال تنمية الحقل واختصار الفترة الزمنية اللازمة لبدء الإنتاج.

من المتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى 160 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميًا.