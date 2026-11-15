حدث اليوم .. مستوطنون يصيبون فلسطينيين بالاختناق ويحرقون مركبة وخزانا للمياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أصيب 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، بحالات اختناق جراء هجوم شنه مستوطنون مدججون بالسلاح، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منزل مواطن في منطقة واد الرخيم جنوب مدينة يطا بمحافظة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» بأن المستوطنين أطلقوا الغاز على أفراد عائلة شناران، وأضرموا النيران في ممتلكات داخل محيط المنزل، ما أسفر عن إصابة طفلة وامرأتين وشابين بالاختناق، كما هدموا أجزاء من الطابق الثاني بالمنزل.

نقل المصابين إلى مستشفى يطا

وقال الناشط المناهض للاستيطان في واد الرخيم، عبد شناران، لـ«وفا»، إن المستوطنين أطلقوا الغاز السام داخل منزل المواطن محمد موسى شناران، ما أدى إلى إصابة 5 من أفراد العائلة بالاختناق، موضحًا أنه جرى نقلهم إلى مستشفى يطا الحكومي لتلقي العلاج، فيما وصفت مصادر طبية حالتهم بالمتوسطة.

وأضاف أن المستوطنين أحرقوا مركبة وخزانًا لنقل المياه، إلى جانب إشعال النيران في ممتلكات أخرى وهدم أجزاء من الطابق الثاني بالمنزل، الذي لا يزال قيد الإنشاء.

من جانبه، قال الناشط المناهض للاستيطان جنوب الخليل، أسامة مخامرة، إن المستوطنين هاجموا منزل عائلة شناران في واد الرخيم، وأطلقوا الغاز على أفرادها وأحرقوا ممتلكاتهم، وهدموا أجزاء من الطابق الثاني.

اعتداء على قاطفي الزيتون في مسافر يطا

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون قاطفي الزيتون من عائلة الجبارين في منطقة واد ماعين بمسافر يطا، واعتدوا عليهم بالضرب المبرح، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين احتجزوا عددًا من أفراد العائلة لمدة ساعة تقريبًا.