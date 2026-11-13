الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثمان طبيب بأحد المجاري المائية بالمنيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 09:29 مساءً - فى إطار كشف ملابسات خبر تم تداوله بعدد من المواقع الإخبارية بشأن العثور على جثمان طبيب بأحد المجارى المائية بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 /الجارى تبلغ لمركز شرطة المنيا من (شخص بالمعاش – مقيم بدائرة المركز) بتغيب نجله (طبيب – مقيم بذات الدائرة) عقب خروجه من المنزل متجهاً لمحل عمله بإحدى المستشفيات بالمنيا، وبتاريخ 12 الجارى تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق من الأهالى بالعثور على جثمان الُمبلغ بغيابه بأحد المجارى المائية بدائرة المركز ، وعلى الفور تم الإنتقال وإنتشال الجثمان بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى .

وبسؤال أهليته أقروا بمرور المذكور بضائقة نفسية قام على إثرها بالإقدام على الإنتحار وأن زوجته حاولت إثنائه عن ذلك ، ولم يتهموا أحد بالتسبب فى وفاته ، وأثبت الفحص الموثق صحة ذلك ، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثمان تبين عدم وجود أية إصابات ظاهرية ، وكذا عدم وجود شبهة جنائية فى وفاته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .