تعرف على ترتيب مجموعة منتخب الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - يقود علي ماهر المدير الفني الجديد لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم ، في تحدٍ جديد لمواصلة مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، بعدما نجح في تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، وذلك قبل مواجهتي مالاوي المرتقبتين ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

ويدخل المنتخب الوطني المرحلة المقبلة بقيادة مديره الفني الجديد علي ماهر، الذي يسعى لتحقيق بداية قوية مع الفراعنة والحفاظ على صدارة المجموعة، من أجل الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى النهائيات الأفريقية المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027

جاء ترتيب المجموعة الثانية قبل مواجهتي مصر ومالاوي كالتالي:

1ـ مصر – 4 نقاط.

2ـ أنجولا – 4 نقاط.

3ـ مالاوي – 3 نقاط.

4ـ جنوب السودان – بدون نقاط.

ويتفوق المنتخب المصري على نظيره الأنجولي في صدارة المجموعة بفارق الأهداف، بعدما سجل الفراعنة 5 أهداف ولم يستقبلوا أي أهداف، فيما كان المنتخب الأنجولي قد استقبل هدفاً، بينما يتساوى المنتخبان في رصيد النقاط.

نتائج منتخب مصر في أول جولتين

استهل الفراعنة مشوارهم في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل تحقيق فوز كبير على جنوب السودان بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد المنتخب 4 نقاط ويحافظ على نظافة شباكه.

موعد مباراتي مصر ومالاوي في التصفيات

يخوض منتخب مصر مواجهتين أمام مالاوي، الأولى اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026 على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، ضمن الجولة الثالثة، بينما تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 17 نوفمبر على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.