بيان للوسطاء بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 10:21 مساءً - عقد رؤساء أجهزة استخبارات مصر وتركيا وقطر اجتماعا ثلاثيا في القاهرة لبحث أحدث المستجدات والتطورات في قطاع غزة، حيث اتفقوا خلال اللقاء على استكمال المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار والالتزام ببنودها، لاسيما فيما يتعلق بوقف الاستهدافات فى قطاع غزة وزيادة المساعدات الإنسانية خاصة لمواجهة سوء الأحوال الجوية.

كما دعا السادة رؤساء أجهزة الاستخبارات إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ، وإتخاذ خطوات ملموسة وبدون تأجيل لتعزيز التحركات، والإسهام بصورة إيجابية فى تحقيق سلام دائم ومستدام بقطاع غزة.