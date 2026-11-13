غلق جزئي لكوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين لإصلاح الفواصل المعدنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - تشهد حركة المرور أعلى كوبري 6 أكتوبر غلقًا جزئيًا في الاتجاهين، وذلك لتنفيذ أعمال إصلاح الفواصل المعدنية بالكوبري، ضمن خطة الصيانة ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المواطنين وتحسين مستوى الخدمة المرورية.

وتتضمن الأعمال إصلاح الفواصل المعدنية المتهالكة، وهو ما يستلزم إجراء غلق جزئي لبعض أجزاء الكوبري بالتزامن مع تنفيذ أعمال الصيانة، مع استمرار حركة السيارات بشكل جزئي وفقًا لمناطق العمل.

ومن جانبها، يتم اتخاذ الإجراءات المرورية اللازمة لتأمين منطقة الأعمال، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية لتنبيه قائدي السيارات، مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الكوبري لتسيير الحركة ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وتناشد الجهات المعنية قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة، واتباع الإرشادات المرورية والعلامات التحذيرية الموجودة بمحيط الأعمال، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا للازدحام خلال فترة تنفيذ الإصلاحات.