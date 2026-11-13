الصحة تنفذ برنامجًا تدريبيًا للأدلة الإكلينيكية في الجراحة العامة بمشاركة 74 طبيبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً - نفذت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع المجلس الصحي المصري، برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الأدلة الإكلينيكية في الجراحة العامة بمشاركة 74 طبيبًا، في أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، ضمن سلسلة البرامج المخصصة للتعريف بالأدلة الصادرة عن المجلس في مختلف التخصصات الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الأدلة الإكلينيكية تمثل مرجعية علمية تدعم اتخاذ القرارات الطبية وفق المعايير والممارسات المبنية على الدليل، بما يعزز سلامة المرضى وجودة الرعاية. وأشار إلى أهمية الالتزام بها في ضوء قانون المسؤولية الطبية الصادر عام 2025، لما يمثله من ارتباط بالأصول والمعايير المهنية والعلمية وحماية حقوق المريض ومقدم الخدمة.

وأكدت الدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية أن هذه البرامج تسهم في رفع الكفاءة العلمية والمهنية للكوادر الطبية ومواكبة المستجدات، بما يدعم تطبيق الممارسات القائمة على الدليل العلمي في تقديم الخدمات الصحية.

من جانبها أوضحت الدكتورة إسراء أبو زيد مدير الإدارة العامة لمراكز التدريب أن البرنامج تضمن ثلاث محاضرات علمية حول تعذر ارتخاء المريء، والتهاب الزائدة الدودية الحاد، والفتق البطني، قدمها أعضاء اللجنة العلمية لإعداد الأدلة في تخصص الجراحة العامة بالمجلس الصحي المصري وهم: الدكتور خالد عبدالله إبراهيم الفقي أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عبدالرؤوف الشرقاوي الجعيدي أستاذ جراحة الجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور أحمد رفعت محمد الشريف مدرس الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني.

وأضافت أن المشاركين يحصلون في ختام البرنامج على شهادة معتمدة من المجلس الصحي المصري بواقع أربع نقاط للتطوير المهني المستمر، مشيرة إلى أن البرامج مجانية بالكامل وتستغرق يومًا واحدًا لكل تخصص، وتقدم الوزارة كل أشكال الدعم لتدريب العاملين بها والجهات التابعة لها.

ودعت الوزارة الأطباء وأعضاء هيئة التمريض إلى الاطلاع على موضوعات البرامج القادمة والمحاضرين والتسجيل عبر الرابط: https://forms.gle/JV8FH7jLVYrQwnnY7





الساعه 3 م