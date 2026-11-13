أخبار اليمن : مشاهد لاستهداف آليات للعدوان بمأرب

مشاهد لاستهداف آليات للعدوان بمأربوزع الإعلام الحربي اليوم، مشاهد لاستهداف تحشيدات للعدو السعودي بقيادة الضابط السعودي فارس الشمّري وتدمير عدد من مدرعاتهم وآلياتهم شرق مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وأظهرت المشاهد عمليات الاستهداف الدقيق لتحشيدات وآليات العدو السعودي التي حاولت التقدم في جبهة مدغل وتدميرها، والخسائر التي تكبدها العدو في صفوفه وآلياته.

ووثقت قيام أبطال الهندسة بصناعة كمائن ومربعات لتدمير مدرعات "الاشكوش" الأمريكية، التي قامت السعودية بتزويد تحشيداتها بها.

كما وثقت المشاهد تدمير وتفجير خمس مدرعات أمريكية من هذا النوع لتحشيدات العدو السعودي، إلى جانب تدمير أطقم واغتنام مدرعات أمريكية أخرى، وأسلحة وعتاد وطائرات "إف-بي-في" تتبع العدو في مديرية مدغل.

