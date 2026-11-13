أخبار اليمن : العدو يشن 98 غارةً على 5 محافظات

العدو يشن 98 غارةً على 5 محافظاتأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أن العدو السعودي شن 98 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدوان، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز وصعدة والجوف ومأرب وذلك من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من جيزان، وخلّفت شهداء وجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيده على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و863 غارةً جويةً وصاروخًا.