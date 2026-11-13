الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار غدا الجمعة.. والقاهرة تسجل 26 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً -

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدا الجمعة 13 نوفمبر 2026، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق خلال ساعات الصباح الأولى، مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد طقسا خريفيا معتدلا إلى مائل للحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما ترتفع درجات الحرارة نسبيا على جنوب الصعيد ليسود طقس حار، في حين تنخفض الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر ليصبح الطقس مائلا للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، مشيرة إلى احتمالية زيادة كثافتها على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

وتوقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة أحيانا على مناطق من حلايب وشلاتين بنسبة حدوث تقارب 30% وعلى فترات متقطعة، مع فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تصل إلى 20% تقريبا.

كما أشارت إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق خلال فترات متقطعة.

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطا متقطعا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، بالتزامن مع استمرار التقلبات الجوية المرتبطة بفصل الخريف.

وبالنسبة إلى حالة الملاحة البحرية توقعت الأرصاد أن يكون البحر المتوسط خفيفا إلى معتدل مع ارتفاع الأمواج بين متر و1.5 متر، بينما يكون البحر الأحمر معتدلا بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، ويسجل خليج السويس أمواجا يتراوح ارتفاعها بين 1.5 ومترين.

وتسجل القاهرة غدا درجة حرارة عظمى تبلغ 26 درجة والصغرى 16 درجة، فيما تصل العظمى بمدينة السادس من أكتوبر إلى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وتسجل العاصمة الجديدة 26 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى.

وفي محافظات الوجه البحري تسجل الإسكندرية 25 درجة للعظمى و15 درجة للصغرى، والمنصورة 25 و15 درجة، وطنطا 25 و15 درجة، والزقازيق 26 و16 درجة، بينما تسجل بورسعيد 25 و17 درجة والإسماعيلية 26 و14 درجة والسويس 27 و14 درجة.

وعلى السواحل الشمالية تسجل مطروح 24 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، والعلمين 24 و15 درجة، والسلوم 25 و14 درجة، بينما تنخفض الصغرى في سيوة إلى 12 درجة مقابل عظمى تبلغ 26 درجة.

وفي سيناء تسجل شرم الشيخ 28 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى، والعريش 26 و12 درجة، ورفح 25 و11 درجة، بينما تنخفض درجات الحرارة في سانت كاترين إلى 6 درجات للصغرى و19 درجة للعظمى.

أما مدن البحر الأحمر فتسجل الغردقة 28 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، ومرسى علم 28 و18 درجة، وشلاتين 30 و19 درجة، وحلايب 28 و20 درجة.

وفي شمال الصعيد تسجل الفيوم 26 درجة للعظمى و12 درجة للصغرى، وبني سويف 27 و12 درجة، والمنيا 27 و11 درجة، وأسيوط 28 و11 درجة.

وتشهد محافظات جنوب الصعيد أعلى درجات الحرارة المتوقعة، حيث تسجل الأقصر وأسوان 31 درجة للعظمى، مع صغرى تبلغ 13 درجة في الأقصر و14 درجة في أسوان، بينما تسجل قنا 30 و14 درجة وسوهاج 29 و12 درجة.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع ضرورة متابعة النشرات والتحديثات الرسمية بشأن حالة الطقس.