الذهب دون 4 آلاف إثر ارتفاع الدولار
تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار إلى مستويات قريبة من أعلى مستوى له في شهر، عقب صدور بيانات تضخم أمريكية تجاوزت التوقعات، إلى جانب تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي تميل إلى تشديد السياسة النقدية، ما عزز توقعات رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 3979.09 دولار للأوقية، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل بنسبة 0.4 بالمائة إلى 3984.50 دولار.
واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهر مقابل العملات الرئيسة خلال التعاملات الآسيوية، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمائة إلى 51.40 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1024.48 دولار.
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