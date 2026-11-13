منتخب الفراعنة ينهي تدريباته استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي ومحمد صلاح يخطف الأنظار بـ نيولوك جديد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 02:21 صباحاً - خطف النجم الدولي محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ونجم ليفربول الإنجليزي، الأضواء خلال المران الأخير للفراعنة الذي أقيم مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي، بعدما ظهر بإطلالة و«نيولوك» جديد لفت أنظار الجماهير ووسائل الإعلام الحاضرة لتغطية التدريبات الختامية استعدادًا لمواجهة منتخب مالاوي.

ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهة نظيره مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر في الجولتين الثالثة والرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا 2027.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا على جنوب السودان بخماسية نظيفة في الجولة الثانية، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، بعدما استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة بفارق الأهداف.

تركيز وحماس في مران الفراعنة قبل لقاء الغد

وحرص قائد الفراعنة على خوض التدريبات الجماعية بكل جدية وحماس تحت قيادة المدير الفني علي ماهر، وسط أجواء معنوية مرتفعة بين جميع اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام مالاوي المقرر إقامتها غدًا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر محمد صلاح قائد منتخب مصر