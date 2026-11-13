أخبار اليمن : تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي

تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودينفّذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين، في العمق السعودي.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن العملية الأولى استهدفت محطة الضخ رقم سبعة في خط شرق غرب بطائرة مسيرة وحققت هدفَها بنجاح بفضل الله، فيما استهدفت العملية الأخرى منشأة ينبع النفطية وحققت هدفَها بفضل الله.

وأكد أن ما يُروج له العدو السعودي المجرم من اعتراض صاروخين في أجواء مكة المكرمة بهتان عظيم.

وقال العميد سريع "مع كل عملية ناجحة لقواتنا باتجاه منشآته النفطية وفشله في عمليات الاعتراض يلجأ إلى تلفيق الأكاذيب والافتراءات باسم المقدسات".