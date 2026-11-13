شيخ قبائل الجعافرة لـ"إكسترا نيوز": توجيهات الرئيس بتقنين أوضاع الدهابة لاقت ترحيبًا واسعًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 07:29 مساءً - قال الشيخ عبد الحميد الجعفري، شيخ قبائل الجعافرة، إن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم أنشطة التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين في هذا القطاع تمثل خطوة مهمة لحماية أرزاق المواطنين والحفاظ على ثروات الدولة.

وأضاف الجعفري، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القرار لاقى ترحيبًا واسعًا في الشارع الأسواني، مشيرًا إلى أن تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتعاون مع المهندس إبراهيم العرجاني، بالعمل على تنظيم هذا الملف يعكس الاهتمام بتحقيق التنمية والاستقرار في بوابة مصر الجنوبية.

وأوضح أن أبناء أسوان والقبائل العربية ينظرون إلى هذه التوجيهات باعتبارها خطوة نحو إنهاء المشكلات المرتبطة بالتنقيب غير المنظم، وإيجاد إطار قانوني يسمح للعاملين بممارسة أنشطتهم مع الحفاظ على حقوق الدولة.

مطالب بالإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب

وطالب شيخ قبائل الجعافرة بسرعة التدخل للإفراج عن المحبوسين على خلفية القضايا المرتبطة بالتنقيب عن الذهب، موضحًا أن عددًا كبيرًا منهم من المواطنين البسطاء الذين كانوا يبحثون عن مصدر رزق لتلبية احتياجات أسرهم.

وأشار إلى أن بعض العاملين كانوا يتوجهون إلى المناطق الجبلية بحثًا عن كميات محدودة من الذهب، قد لا تتجاوز جرامًا أو جرامين، بهدف توفير احتياجاتهم المعيشية، قبل تعرضهم للمساءلة القانونية والحبس.

وشدد على أهمية معالجة أوضاع هؤلاء المواطنين في إطار القانون، مطالبًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحبوسين، بما يراعي ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية.

تقنين أوضاع جميع العاملين في قطاع الذهب بأسوان

وأكد الجعفري، بصفته المتحدث الرسمي لقبيلة الجعافرة وعضو اتحاد القبائل العربية، أهمية تقنين أوضاع جميع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بمحافظة أسوان، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة في ثرواتها الطبيعية.

وأوضح أن قبائل وعشائر أسوان تدعم الجهود الرامية إلى تنظيم هذا القطاع، بما يحقق الاستقرار للعاملين فيه، ويسمح لهم بممارسة أنشطتهم بصورة قانونية.

وأضاف أن الدولة تضطلع بدور أساسي في رعاية المواطنين وتوفير الخدمات والمشروعات التنموية، مشيرًا إلى أن تنظيم أنشطة التنقيب يمثل امتدادًا لهذه الجهود، ويساعد على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين وحماية الموارد الطبيعية.

حياة كريمة غيرت واقع الخدمات في قرى أسوان

وتطرق شيخ قبائل الجعافرة إلى تأثير المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة أسوان، مؤكدًا أنها أسهمت في تحسين الظروف المعيشية وإزالة العديد من العقبات التي كانت تواجه الأهالي.

وأوضح أن عددًا من قرى المحافظة كان يعاني في السابق من نقص خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، قبل تنفيذ مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسية، ساعدت على توصيل هذه الخدمات إلى غالبية القرى.

وأشار إلى أن المبادرة أسهمت كذلك في تطوير قطاع التعليم، من خلال إنشاء مدارس جديدة بالقرب من المناطق السكنية، بعدما كان بعض التلاميذ يضطرون إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى مدارسهم.

وأضاف أن هذه المشروعات انعكست على حياة المواطنين، وأسهمت في تخفيف الأعباء اليومية عن الأسر وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

مشاركة المواطنين في حماية ثروات الدولة الطبيعية

وشدد الجعفري على أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن تنظيم التنقيب عن الذهب تعزز مشاركة المواطنين في حماية ثروات الدولة، من خلال إتاحة العمل بصورة قانونية، بما يحقق مصالح العاملين ويحافظ على الموارد الطبيعية.

وأوضح أن تقنين أوضاع العاملين، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والجهات المعنية، من شأنه إنهاء الممارسات غير المنظمة، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للعمل في مناطق التنقيب.

وأكد أن أبناء محافظة أسوان استقبلوا هذه التوجيهات بالترحيب، معتبرين أنها جاءت في توقيت مهم لمعالجة أوضاع العاملين في القطاع، وتعزيز الاستقرار في جنوب مصر.