افتتاح 17 مسجدا اليوم ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 01:25 مساءً - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل وتطويرها في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تفتتح اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، 17 مسجدًا جديدًا، ضمن خطتها المستمرة للارتقاء بالمساجد وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين، وذلك بواقع 3 مساجد إنشاءً وبناءً جديدًا، و7 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و7 مساجد صيانةً وتطويرًا.

افتتاح 384 مسجدًا منذ يوليو 2026

وأعلنت وزارة الأوقاف أن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها منذ الأول من يوليو 2026 وحتى الآن بلغ 384 مسجدًا، منها 252 مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، بالإضافة إلى 132 مسجدًا خضعت لأعمال الصيانة والتطوير.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 15 ألفًا و63 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 29 مليارًا و676 مليون جنيه تقريبًا، في إطار جهود الدولة المستمرة لتطوير المساجد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصلين.

خريطة المساجد المقرر افتتاحها بالمحافظات

وتتوزع المساجد المقرر افتتاحها اليوم على عدد من المحافظات، حيث تشهد محافظة أسيوط إحلال وتجديد مسجد الحسنى بقرية مسرع، كما تشهد محافظة البحيرة إحلال وتجديد مسجد الرحمن بقرية محلة كيل بمركز أبو حمص، وفي الفيوم يتم افتتاح مسجد الحرمين بقرية الجعافرة بمركز إطسا بعد إحلاله وتجديده.

وفى محافظة الغربية، تشمل الافتتاحات مسجد النور بقرية الشين بمركز قطور، بينما تشهد محافظة كفر الشيخ إحلال وتجديد مسجد النور بقرية 69 العنابر بمركز الرياض.

أما محافظة الشرقية، فتشهد افتتاح مسجد المصطفى المختار بالحي 30 بالمجاورة الرابعة بمدينة العاشر من رمضان، بعد إنشائه وبنائه، إلى جانب افتتاح مسجد السلام بقرية جميزة بني عمرو بمركز ديرب نجم عقب أعمال الصيانة والتطوير.

وفي محافظة الجيزة، يتم افتتاح مسجد المدينة المنورة بأرض المخابرات بحدائق أكتوبر على طريق الفيوم، بعد إنشائه وبنائه، كما تشهد محافظة القليوبية افتتاح مسجد الضبيبان بمنطقة قليوب المحطة بمركز قليوب، إلى جانب مسجدي البقيع بقرية الرملة بمركز بنها، وعباد الرحمن بقرية ميت كنانة بمركز طوخ، بعد صيانتهما وتطويرهما.

وتضم قائمة الافتتاحات بمحافظة المنيا مسجد محمد الواحي بقرية طوه بمركز المنيا، بعد إحلاله وتجديده، وفي أسوان مسجد نجع العرب بقرية نجع العرب بمركز دراو، بعد أعمال الإحلال والتجديد.

وفي محافظة قنا، تشمل الافتتاحات مسجد الشهيد عبد اللطيف بعزبة البوصة بمركز أبو تشت، ومسجد العتيق بشارع الكنوز بمدينة قنا، بعد صيانتهما وتطويرهما، كما يتم افتتاح مسجد نصر صالح بعزبة نصر صالح بمنطقة الرمل في الإسكندرية، عقب أعمال الصيانة والتطوير.

وتختتم قائمة المساجد المقرر افتتاحها اليوم بمسجد النقطة الثابتة بقرية الرياض بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير.

إعمار المساجد ماديًا وروحيًا وفكريًا

وتؤكد هذه الافتتاحات استمرار جهود وزارة الأوقاف في إعمار بيوت الله عز وجل، من خلال إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد القائم منها، فضلًا عن تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، بما يسهم في توفير أماكن لائقة لأداء الشعائر الدينية، وترسيخ دور المسجد في البناء الإيماني والروحي والفكري للمجتمع.