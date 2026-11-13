محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام مالاوي.. وعلي ماهر يعلن التشكيل الرسمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 10:21 مساءً -

أعلن علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي للفراعنة في مواجهة مالاوي المقرر انطلاقها في التاسعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهد التشكيل مشاركة محمد صلاح وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وتريزيجيه في الخط الأمامي، بينما يتولى مصطفى شوبير حراسة المرمى.

ويبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح في خط الدفاع.

وفي وسط الملعب يعتمد علي ماهر على مهند لاشين وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، بينما يقود عمر مرموش الهجوم.

ويدخل المنتخب المصري اللقاء متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، متساويا مع أنجولا في عدد النقاط، لكنه يتفوق بفارق الأهداف بعدما سجل 5 أهداف دون أن تستقبل شباكه أي هدف خلال أول جولتين.

ويحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتي جنوب السودان في المركز الرابع دون نقاط، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية في المنافسة على صدارة المجموعة.

وكان الفراعنة قد استهلوا مشوارهم في التصفيات بالتعادل دون أهداف أمام أنجولا، قبل الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، ليحصد المنتخب 4 نقاط من أول مباراتين.

ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز على مالاوي وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في صدارة المجموعة، في أول مواجهة رسمية يخوضها الفريق تحت القيادة الفنية لعلي ماهر.