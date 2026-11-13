مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريك

مانشستر يونايتد يقيل مدربه كاريكأعلن مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رسميا إقالة مدربه مايكل كاريك، على خلفية النتائج المخيبة للفريق منذ بداية الموسم الحالي 2026-2027.

وأوضحَ النادي، في بيانٍ رسمي، أنّ قرار الاستغناء عن خدمات كاريك جاء عقب البداية المتعثرة للفريق هذا الموسم، مؤكداً أن إجراء تغيير على مستوى الجهاز الفني أصبح ضرورياً لتحقيق طموحات النادي.

وجاءت الإقالة بعدما اكتفى المدرب الإنجليزي، البالغ من العمر 45 عاماً، بتحقيق انتصارٍ واحدٍ في أول 10 مباريات بالدوري خلال الموسم الحالي، ما وضعَ مانشستر يونايتد في منطقة الهبوط، وزادَ الضغوط على مدربه ولاعبه السابق.

تراجع كبير

وكان كاريك قد تولّى قيادة الفريق في يناير الماضي، ونجحَ في إنهاء موسم 2025-2026 بالمركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حققَ 12 انتصاراً خلال المباريات الـ17 المتبقية من الموسم، ليحصد مانشستر يونايتد أكبر عدد من النقاط بين فرق البطولة خلال تلك الفترة.

وأشادَ النادي بما قدمه كاريك خلال فترة توليه المسؤولية، مؤكّداً أنه سيظل أحد أساطير مانشستر يونايتد، وأنه أظهر تفانياً واحترافية كبيرَين، على غرار ما قدمه خلال مسيرته لاعباً في صفوف الفريق.

وأعربَ مانشستر يونايتد عن تقديره لقيادة كاريك وإنجازاته في الموسم الماضي، مؤكداً أن ما حققه سيبقى محل تقدير واعتزاز داخل النادي.