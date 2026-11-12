دون إصابات...خروج عربة قطار الإسماعيلية - السويس عن مسارها

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 05:13 مساءً -



شهد خط سكة حديد (الإسماعيلية - السويس)، منذ قليل، واقعة خروج عربة قطار عن مسارها في المسافة الواقعة بين محطتي عين غصين والضبعية.

​تحرك عاجل لفرق الإغاثة

وأفادت مصادر مسؤولة بهيئة سكك حديد مصر، بأنه فور وقوع الحادث تم الدفع بفرق الصيانة والتعامل السريع، حيث جرى تحريك القطار ومعالجة آثار الحادث في وقت قياسي لإعادة حركة المسير إلى طبيعتها.

​استئناف الرحلة دون خسائر بشرية

وأكدت المصادر أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح بين الركاب، مشيرةً إلى أن القطار استكمل رحلته بشكل طبيعي وفي أمان تام نحو وجهته المقررة.