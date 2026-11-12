أخبار اليمن : امطار متوقعة في 10 محافظات

امطار متوقعة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار هطول الأمطار وتشكل الضباب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على السواحل الغربية وسهل تهامة، وأجزاء من محافظات تعز، وإب، وريمة، والمحويت، وحجة، ولحج، والبيضاء، والضالع وأبين، وأجزاء من السواحل الجنوبية وأرخبيل سقطرى.

ومن المحتمل تشكل الضباب وتدني الرؤية في المنحدرات الجبلية لمحافظات لحج، والضالع، وتعز، وإب، وريمة، والمحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في الشعاب والوديان أو عبورها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية ونصح بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة.

كما حذر سائقي المركبات من تدني الرؤية الأفقية في المنحدرات الجبلية بسبب تشكل الضباب والسحب المنخفضة.

ودعا الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.