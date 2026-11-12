الدفاع المدني السعودي : سقوط شظايا صاروخين باليستيين في مكة المكرمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أعلن الدفاع المدني السعودي، سقوط شظايا صاروخين باليستيين في منطقة مكة المكرمة، وذلك عقب اعتراضهما وتدميرهما في الجو، مشيرا إلى أن الشظايا طالت أجزاء من قرية "سبوحة".

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني - في بيان عبر منصة "إكس" - أن الصاروخين أطلقا من قبل ميليشيا الحوثي باتجاه المنطقة، مؤكدا أن هذا الاستهداف العدائي للأعيان المدنية يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس خطورة النهج التصعيدي للميليشيا.

وأضاف أن الجهات المختصة باشرت الحادث فور وقوعه، ونفذت الإجراءات والتدابير المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة؛ لضمان سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.