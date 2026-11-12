حدث اليوم .. شكوك حول مرافقى نائب عراقى مقتول فى بيروت

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 12:33 مساءً - أكد سفير العراق في بيروت أن الجثة التي عثر عليها في شقة سكنية تعود إلى النائب السابق أحمد العلواني، فيما تتواصل التحقيقات اللبنانية في مقتله.

قال السفير محمد رضا الحسيني إن تحلل الجثمان وغياب معظم ملامحه دفعا المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج إلى إصدار أمر بإجراء فحص الحمض النووي للتحقق بصورة قاطعة من الهوية.

وأوضح أن الجثمان عوين في مستشفى زحلة الحكومي بحضور شقيق زوجة الفقيد، وأن المعطيات التي وردت تباعا ليلة أمس أكدت أنه يعود إلى العلواني.

وأضاف الحسيني أن فحص الحمض النووي ومطابقته يحتاجان إلى بعض الوقت، فيما تعمل السفارة بالتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية على تسريع الإجراءات اللازمة لتسلم الجثمان ونقله إلى بغداد.

شكوك حول مرافقين

بحسب السفير، تتابع السفارة عن كثب التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية اللبنانية في مقتل العلواني.

وأشار إلى أن الشكوك لا تزال تحوم حول بعض الأشخاص الذين رافقوا الفقيد من الفندق إلى الشقة التي عثر عليه فيها مقتولا.

موقف الحكومة اللبنانية

من جانبه، استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجريمة، وأثنى على جهود الأجهزة القضائية والأمنية لكشف ملابساتها. وقال إن "زمن غياب المساءلة واللفلفة قد انتهى"، وإنه لن يكون للتحقيقات التي بدأت سقف سوى سقف القانون. وأكد أنه لا يمكن أن تبقى بيروت ساحة للجريمة والتفلت الأمني، وأن حماية أمن العاصمة وسلامة جميع الموجودين على الأراضي اللبنانية قضية لا يمكن التهاون فيها.

ما نقلته وسائل إعلام لبنانية

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سوريين اثنين ولبنانيا استأجروا الشقة التي عثر فيها على العلواني، وبأن الأمن اللبناني ألقى القبض على أحد المشتبه بتورطهم في الجريمة، مع الاشتباه بثلاثة أشخاص على صلة بها.

وذكرت أن الأجهزة الأمنية تواصلت مع الجانب السوري بشأن المتهمين. ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

تسلسل الوقائع بحسب مكتب العلواني

وصل العلواني إلى بيروت في 5 نوفمبر 2026 على متن رحلة لطيران الشرق الأوسط قادمة من أربيل، هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41.

وبحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تظهر تسجيلات المراقبة مغادرة أشخاص من الشقة عند الساعة 16:55، أي بعد نحو 14 دقيقة من وصول الرحلة، فيما يرجح أن العلواني غادر المطار قرابة الساعة 17:15.

وأشار البيان إلى أن آخر اتصال موثق معه جرى عند الساعة 21:05 واستمر دقيقتين ونصف الدقيقة، أبلغ خلاله المكتب بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وبحسب البيان، تشير المعلومات الأولية إلى احتمال عودة الأشخاص الظاهرين في التسجيلات إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57.

وشدد البيان على أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، إذ يحدد استنادا إلى نتائج الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

ما بعد الإعلان

تبقى نتيجة فحص الحمض النووي بانتظار صدورها لتثبيت الهوية رسميا، بالتوازي مع تسريع السفارة إجراءات نقل الجثمان إلى بغداد. أما موعد الجريمة وملابساتها وهوية المتورطين فيها، فتتوقف على ما ستسفر عنه نتائج الطب العدلي والتحقيقات التي تجريها الأجهزة اللبنانية.