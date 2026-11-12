الاتحاد العالمى للكيانات المصرية بالخارج يعزى الإمارات فى ضحايا حادث الفجيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 04:21 مساءً - تقدم الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، برئاسة طارق عناني، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع في إمارة الفجيرة، وأسفر عن عدد من الوفيات والمصابين.

وأعرب طارق عناني، رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج، عن بالغ الحزن والأسى إزاء هذا الحادث الأليم، مؤكدًا تضامن الاتحاد الكامل مع دولة الإمارات وشعبها الشقيق في هذا المصاب.

وتقدم عناني بخالص العزاء إلى أسر المتوفين وذويهم، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسرهم الصبر والسلوان. وأكد رئيس الاتحاد العالمي للكيانات المصرية بالخارج تضامن الاتحاد مع دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيًا الله أن يحفظها وشعبها من كل مكروه، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والسلام.