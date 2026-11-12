أسعار الغاز في أوروبا تقفز 2.7%قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال تعاملات اليوم بأكثر من 2%، مع تجدد مخاوف اضطراب الإمدادات.

وارتفع العقد الهولندي القياسي للغاز الطبيعي تسليم الشهر المقبل، في مركز «تي تي إف» (TTF)، بنسبة 2.7% إلى 86.99 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مرتداً بقوة من أدنى مستوى له في شهر، والذي سجله خلال جلسة التداول السابقة.

وعلى الجانب الآخر، صعد العقد البريطاني المناظر في مركز "ناشيونال بالانسنج بوينت" (NBP) بالنسبة نفسها، ليصل إلى 217.06 بنساً لكل وحدة حرارية.

وجاءت التحركات الصعودية الحادة في مراكز تداول الغاز الأوروبية متزامنة مع انعكاس قوي في مسار أسعار النفط العالمية.

وكانت الأسعار قد تراجعت في وقت سابق من الأسبوع، بعدما خفف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تهديداته بشن مزيد من الضربات العسكرية على إيران، ما أثار آمالاً بالتوصل إلى تهدئة أوسع نطاقاً.