وزير الصحة والسكان يشهد انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثاني للكفاءات الصحية العربية المهاجرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً - الأمين العام لجامعة الدول العربية: الاستثمار في الكفاءات الصحية وتعزيز التعاون العربي ضرورة لتطوير النظم الصحية وتحسين جودة الرعاية

رئيس اللجنة العليا للمؤتمر: أهمية المؤتمر تتضاعف في ظل الأزمات التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من ضغوط على النظم الصحية

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، رئيس الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الصحة العرب انطلاق أعمال المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، والذي يُعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يومي 11 و12 نوفمبر 2026 بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لمناقشة سبل الاستفادة من خبرات الأطباء والعلماء العرب في المهجر، ونقل المعرفة إلى الدول العربية، وتفعيل الاستراتيجية العربية للاستفادة من هذه الكفاءات.

وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار عن اعتزاز مصر باستضافة المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أنه يجسد إرادة عربية مشتركة للاستثمار في رأس المال البشري المؤهل بوصفه الركيزة الأساسية لتطوير الدول ومواجهة التحديات. وأشار إلى أن قوة المنظومات الصحية لا تُقاس بما تمتلكه من منشآت وتجهيزات فحسب، بل بقدرتها على استثمار العقول وتمكين الكفاءات وتحويل المعرفة والخبرات إلى خدمات صحية أفضل وأكثر جودة واستدامة.

وأكد الوزير أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تمثل ثروة علمية ومهنية مهمة، وأن التحدي لا يقتصر على الحد من هجرة الكفاءات، بل يمتد إلى تحويلها إلى فرصة لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتعزيز الشراكات العلمية والمهنية، بما يتيح الاستفادة من خبرات أبناء الدول العربية بالخارج في التعليم والتدريب والبحث العلمي وتطوير الخدمات الصحية والاستجابة للأزمات والطوارئ.

وشدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن نجاح الاستراتيجية يرتبط بقدرتها على تحقيق أثر ملموس في تطوير النظم الصحية العربية، وتعزيز كفاءة مواردها البشرية، وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة للكفاءات.

وأكد أهمية تكامل الجهود بين وزارات الصحة وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التعليم والتدريب.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الصحة في العالم العربي يتطلب إرادة مشتركة تتكامل فيها العقول وتتلاقى الخبرات وتتضافر الجهود، بما يسهم في بناء منظومات صحية أكثر كفاءة وقدرة على الصمود والاستدامة، ويضمن حصول الشعوب العربية على خدمات صحية أفضل وحياة أكثر أمانًا وكرامة.

ومن جانبه، أكد السيد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمة مسجلة، أن الصحة ركيزة أساسية للتنمية المستدامة والاستقرار والأمن القومي، وأن الاستثمار في الكفاءات الصحية وتعزيز التعاون العربي ضرورة لتطوير النظم الصحية وتحسين جودة الرعاية، وأشار إلى وجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية مهاجرة، مما يبرز أهمية الاستفادة من خبراتها في دعم المؤسسات الصحية وتبادل المعرفة والتدريب والبحث العلمي، وهو ما تسعى إليه جامعة الدول العربية بالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب من خلال الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، بما يعزز التكامل الصحي العربي.

وفي كلمته الافتتاحية، توجه الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر، ولوزارة الصحة والسكان على استضافته، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب. وأكد أن انعقاد المؤتمر الثاني يمثل انتقالًا مهمًا من التوصية إلى المتابعة، ومن الفكرة إلى البناء المؤسسي، واستكمالًا لما انطلق من المؤتمر الأول في عمان عام 2024 وإعلان عمان.

وأشار إلى أن أهمية المؤتمر تتضاعف في ظل الحروب والأزمات التي تمر بها المنطقة وما تفرضه من ضغوط على النظم الصحية، لافتًا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود نحو ربع مليون من الكفاءات الصحية العربية تعمل خارج المنطقة، كثير منها في مواقع علمية ومهنية متقدمة، وهو رصيد لم تتم الاستفادة منه بعد على الوجه الأمثل.

ومن جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفرجاني وزير الصحة بالجمهورية التونسية ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، أن المجلس يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل العربي المشترك في المجال الصحي، بما يوفره من معايير موحدة للتدريب والاختصاص في مختلف الدول العربية، موجهًا الشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة المؤتمر.