فخامة الرئيس السيسى يتابع الموقف التنفيذى لوضع إطار قانونى للتشجيع على إجراء الوقفين التعليمى والصحى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - اجتمع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

وصرّح السفير محمد الشناوى، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن فخامة الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود وزارة الأوقاف في تصحيح المفاهيم وتعزيز منظومة القيم والأخلاق ومُواجهة الفكر المُتطرف، حيث استعرض وزير الأوقاف جهود الوزارة في تطوير حضورها الرقمي لمُواجهة التطرف الفكري، مُشيراً إلى افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي التابع للوزارة الأسبوع الماضي، وقبلها إطلاق المنصة الإلكترونية الشاملة للوزارة، والتي تتضمن 80 ألف صفحة من المحتوى الديني المُوثق، وتستهدف إطلاق نسخة صوتية بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالإضافة إلى عرض الترتيبات النهائية لانطلاق الموسم الثاني من (دولة التلاوة) غدا الجمعة الموافق 13 نوفمبر الجاري، وقرب إطلاق الموسم الثاني من مبادرة "صحح مفاهيمك" ومُتابعة تفعيل خطبة الجمعة الأسبوعية رقمياً، بما يُعزز الوصول إلى الشباب عبر مُختلف المنصات الإلكترونية.

وأوضح المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لوضع إطار قانوني للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقفين التعليمي والصحي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس بالصدد، حيث أكد الدكتور أسامة الأزهري أن دعوة فخامة الرئيس تؤسس لمرحلة أكثر اتساعاً في توظيف الوقف لخدمة الإنسان والمجتمع، مُشيراً إلى أن الوقفين التعليمي والصحي يمثلان نموذجاً مُعاصراً للعطاء المستدام، مُنوهاً في هذا الصدد ببدء التحرك الفوري للتنسيق والتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية لوضع الآليات القانونية والمؤسسية الكفيلة بتحقيق المستهدفات ذات الصلة.