أخبار اليمن : استهداف يمني لعمليات العدوان في البريقة

استهداف يمني لعمليات العدوان في البريقة
تمكنت القوات المسلحة مساء أمس من استهداف قيادة العدو السعودي وغرفة العمليات في منطقة البريقة في محافظة عدن.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان صادر عنه، أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله تعالى من استهداف قيادة العدو السعودي وغرفة العمليات في منطقة البريقة التي تدير وتشرف على التحشيدات السعودية في كل الجبهات المشتعلة بلحج والضالع وتعز ومحافظات أخرى.
وأكد أن عملية الاستهداف نُفًذت بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
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