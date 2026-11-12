نشكركم على متابعتكم خبر أمطار على الفجيرة.. ودبي تعزز جاهزيتها للحالة الجوية بمعدات متطورة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 12 نوفمبر 2026 09:50 صباحاً - شهدت إمارة الفجيرة هطول أمطار غزيرة، شملت شارع الشيخ خليفة ومنطقة الحيل وعدداً من مدن ومناطق الإمارة، وذلك بعد تكاثف السحب الركامية التي غطت سماء الإمارة خلال ساعات الظهيرة، مصحوبة برياح نشطة أعقبها هطول كثيف للأمطار، ما أدى إلى جريان المياه في الأودية والمنحدرات الجبلية وانسياب السيول من أعالي الجبال نحو المناطق المنخفضة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة في الدولة غداً ، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مؤكداً أن السحب الركامية بدأت تتدفق من جهة الغرب مع استمرار فرص تشكل السحب الممطرة على بعض المناطق، ما يؤدي إلى هطول أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة.

ودعا المركز الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية ومناطق تجمع المياه، نظراً لاحتمالية ارتفاع منسوب المياه في بعض المواقع نتيجة الأمطار.

كما ناشد السائقين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في أوقات هطول الأمطار الغزيرة، بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية وانزلاق الطرق، إلى جانب تأثير الرياح النشطة والقوية التي قد تؤدي إلى تطاير بعض الأجسام الصلبة.

جهود

واعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE»، الذي يتضمن تطوير وتعزيز أسطول آليات الإنقاذ الثقيلة والزوارق المتخصصة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع تداعيات التغير المناخي والكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث.

ويشمل المشروع توفير وتطوير آليات إنقاذ متخصصة وزوارق، بما يعزز القدرات التشغيلية لفرق الإنقاذ في التعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة، لا سيما الحالات المدارية والفيضانات والسيول والانهيارات، والوصول إلى المناطق المتضررة التي يصعب الوصول إليها باستخدام الآليات التقليدية.

ويأتي اعتماد المشروع في إطار جهود شرطة دبي المستمرة لتطوير منظومة متكاملة للاستجابة للطوارئ، من خلال توظيف أحدث التقنيات والمعدات المتخصصة، ورفع كفاءة العمليات الميدانية، وتعزيز القدرة على التعامل مع الحوادث المعقدة والتحديات الناتجة عن الظواهر المناخية الاستثنائية.

وأكد العميد مدرب طيار علي محمد فرج المهيري، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن اعتماد مشروع «معدات الإنقاذ في حالات الكوارث DRE» يجسد الرؤية الاستباقية للقيادة العامة لشرطة دبي في تطوير قدراتها التشغيلية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها التداعيات المحتملة للتغير المناخي وما يصاحبها من ظواهر جوية استثنائية.

وأوضح العميد خالد الحمادي، نائب مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تعزيز قدرات فرق الإنقاذ بشرطة دبي، من خلال توفير آليات متخصصة وزوارق تُمكن الفرق من التعامل مع مجموعة واسعة من السيناريوهات الطارئة، سواء في المناطق التي تغمرها المياه أو المواقع الوعرة والمتضررة من الانهيارات، إلى جانب تنفيذ عمليات الإخلاء والإنقاذ ورفع العوائق وسحب المركبات العالقة، الأمر الذي يسهم في اختصار زمن الاستجابة، ورفع كفاءة التدخل الميداني، والحد من الخسائر البشرية والمادية.

وأشار إلى أن المشروع لا يقتصر على تعزيز حجم الأسطول، بل يركز على تطوير نوعية القدرات والإمكانات التشغيلية، بما يضمن مرونة انتشار فرق الإنقاذ، واستمرارية تقديم الخدمات في الظروف الاستثنائية، وتعزيز التكامل والتنسيق مع الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأكد العميد خالد الحمادي أن شرطة دبي ماضية في تبني الحلول المبتكرة وتطوير منظومة الإنقاذ وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز أمن المجتمع وسلامته، ويرسخ قدرة الإمارة على التعامل بكفاءة واستباقية مع مختلف التحديات.

ويتضمن المشروع تطوير أسطول من آليات الإنقاذ الثقيلة ذات القدرات العالية على الحركة في التضاريس الصعبة والمناطق المتضررة، بما في ذلك الشاحنات المتخصصة ذات أنظمة الدفع الرباعي والسداسي، والمجهزة للتعامل مع البيئات التي تتطلب قدرات تشغيلية استثنائية.

وتتميز هذه الآليات بقدرتها على الوصول إلى المناطق التي يصعب على المركبات التقليدية بلوغها، واجتياز تجمعات المياه والعوائق، فضلاً عن إمكانية تجهيزها بمعدات متخصصة لرفع الحطام وإزالة العوائق وسحب المركبات العالقة، بما يسهم في فتح المسارات أمام فرق الطوارئ وتسريع عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين.

كما يسهم المشروع في تعزيز القدرة على نقل المعدات والكوادر إلى مواقع الحوادث، ودعم عمليات الإخلاء والإنقاذ في المناطق المتضررة، بما يضمن استمرارية العمليات الميدانية ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة مختلف السيناريوهات.

وفي إطار تطوير قدرات الاستجابة للحوادث المرتبطة بالفيضانات والسيول، يشمل المشروع زوارق مخصصة لدعم عمليات الإنقاذ والإخلاء، والوصول إلى الأشخاص العالقين في المناطق التي تغمرها المياه، خاصة المواقع التي يتعذر وصول الآليات البرية إليها.