الحرس الثورى الإيرانى : انفجارات تعطل ناقلتى نفط بمضيق هرمز

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - قالت البحرية التابعة لـ الحرس الثورى الإيرانى اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط ‌عملاقتين تعطلتا جراء انفجارات هائلة بعد أن تجاهلتا تحذيرات من استخدام "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز الليلة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت ⁠لاحق أن الناقلتين "انفجرتا بعد اصطدامهما بألغام بحرية"، وعرضت ما قالت إنها لقطات فيديو للحادثتين.

وكان قد أزاح الحرس الثورى الإيرانى الستار عن مدينة صاروخية جديدة تابعة لقوته الجوفضائية.

وأعلنت القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري عن المدينة خلال زيارة ميدانية قام بها اللواء على عبد اللهى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والعميد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري، وفق ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.

وخلال الزيارة، أعلن اللواء عبد اللهي عن "مفاجأة عسكرية جديدة"، واطّلع على أحدث إنجازات القوة الجوفضائية ومستوى جاهزيتها القتالية، بحسب المصادر ذاتها.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، خلال جولته في المدينة الصاروخية الاستراتيجية، أن بلاده تملك صواريخ متطورة.

وقال اللواء عبد اللهي: "أثير صواريخنا المتطورة في ساحة المعركة سيفاجئ الأعداء".