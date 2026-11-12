انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب، ومحت مكاسب سجلتها في وقت سابق اليوم.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.41 بالمئة إلى 4014.26 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن صعد إلى 4066.77 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل 0.2 بالمئة إلى 4021.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.41 بالمئة إلى 52.23 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم في المعاملات الفورية 5.2 بالمئة إلى 1078.56 دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ 22 أكتوبر الماضي.
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