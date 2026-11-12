أخبار اليمن : صنعاء تعلن قصف ينبع والرياض

صنعاء تعلن قصف ينبع والرياضأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، عن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي في عاصمة العدو السعودي الرياض بثلاثة صواريخ مجنحة، والثانية استهدفت محطة الضخ رقم 11 في منطقة ينبع بطائرة مسيرة.

وأشار البيان إلى أن ما يدّعيه العدو السعودي من اعتراض طائرة في أجواء مكة المكرمة لهو بهتان جديد وسقوط أخلاقي مستمر.

وأضاف: "لم يعد هناك أحد في هذا العالم يصدق هذه الافتراءات والأكاذيب، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية ويمن الإيمان أحرص على المقدسات الإسلامية من نظام آل سعود الذي يهدي كسوة الكعبة لإبستين".