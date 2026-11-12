أبرزها تسريع الإفراج الجمركي.. خطوات ملموسة لدعم حركة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 12:33 صباحاً -

تواصل الحكومة جهودها لتطوير منظومة التجارة وتحسين بيئة الاستثمار، عبر تقليص زمن الإفراج الجمركي وتبسيط الإجراءات المرتبطة بحركة البضائع، ضمن خطة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات الإنتاجية، والتوسع في الصادرات.

وتُعد إجراءات الإفراج الجمركي من المراحل الأساسية لانتقال البضائع عبر المنافذ، ما يجعل تقليل وقت إنجازها مطلبًا مهمًا للشركات والمستوردين والمصدرين.

تسهيل تصدير المنتجات

وتتمثل أبرز أوجه الاستفادة المتوقعة من تطوير الإجراءات الجمركية، وفق بيان سابق لوزارة الاستثمار، في تسريع دخول مستلزمات الإنتاج، ومساعدة المصانع على الحصول على احتياجاتها بشكل أسرع، وتقليل زمن انتظار البضائع حتى استكمال إجراءات الإفراج، ودعم المصدرين من خلال تسهيل حركة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية وتعزيز القدرة على الوفاء بمواعيد التصدير.

تنافسية المنتجات المصرية عالميا

كما يسهم تطوير الإجراءات الجمركية في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتسريع انتقال السلع بين مراحل الاستيراد والإنتاج والتوزيع، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، وتحسين بيئة التجارة والاستثمار وجعل السوق المصرية أكثر جاذبية للأنشطة الإنتاجية.

تسهيلات جمركية

بدورها، أعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، إعداد تسهيلات جمركية جديدة، ضمن مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بهدف تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.