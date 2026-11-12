أخبار اليمن : استهداف تحشيدات العدو بلحج والجوف ومأرب

استهداف تحشيدات العدو بلحج والجوف ومأربأعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم، استهداف تحشيدات العدو السعودي في لحج والجوف ومأرب.

وأكدت القوات المسلحة في بيان، أنه تم استهداف تحشيدات العدو التي يشرف عليها الضابط السعودي بدر الحربي في معسكر خرز ورأس العارة بلحج بعدد من الصواريخ الباليستية، وخلفت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأشارت إلى أنها نفّذت أيضاً عمليتين عسكريتين استهدفتا التحشيدات التابعة للعدو التي يشرف عليها الضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف وشرقي مديرية رغوان بمحافظة مأرب بصاروخين بالستيين، مؤكدةً أن الإصابات كانت مباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى من تحشيدات العدو السعودي.