إبراهيم عبد الجواد: علي ماهر مديرا فنيا لمنتخب مصر.. وجلسة طارئة للإعلان رسميًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 نوفمبر 2026 09:29 مساءً -

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم لإسناد مهمة المدير الفني للمنتخب الوطني الأول إلى علي ماهر خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب لإعلان القرار رسميا عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد.

وأوضح عبد الجواد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن علي ماهر سيتولى المسؤولية الفنية لمنتخب مصر، مشيرا إلى أن مجلس إدارة اتحاد الكرة بصدد عقد جلسة طارئة لحسم الإجراءات المتعلقة بالقرار والإعلان عن تفاصيل المرحلة الجديدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل حالة من الترقب بشأن مستقبل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وما أثير خلال الفترة الأخيرة من أحداث دفعت اتحاد الكرة إلى التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار المنتخب وتركيزه قبل الاستحقاقات المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا شدد فيه على أن مصلحة المنتخب الوطني الأول تأتي في مقدمة أولوياته، باعتباره ممثلا للكرة المصرية وطموحات جماهيرها، مؤكدا ضرورة التعامل مع المرحلة الحالية بروح من المسؤولية والهدوء والتكاتف.

ودعا الاتحاد وسائل الإعلام والجماهير إلى الابتعاد عن التصعيد والانفعال، وتقديم الدعم اللازم للمنتخب الوطني بما يحافظ على استقراره ويساعد اللاعبين والجهاز الفني على التركيز في الاستعدادات للمنافسات المقبلة.

ورغم ما أعلنه إبراهيم عبد الجواد بشأن تولي علي ماهر المهمة الفنية، فإن الإعلان الرسمي عن تعيينه لا يزال منتظرا من مجلس إدارة اتحاد الكرة، لحسم موقف الجهاز الفني والكشف عن الترتيبات الخاصة بقيادة المنتخب خلال المرحلة المقبلة.