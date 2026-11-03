وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 12:29 مساءً - شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء"، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، بشأن "تطوير وتنمية الخدمات الأساسية والمشروعات التنموية -القائمة والمزمع إقامتها- وتعزيز بيئة العمل".

وقّع البروتوكول الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، و وليد بريقع، المدير التنفيذي للمؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة "النداء".

ويهدف هذا البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في تنفيذ الأنشطة والمبادرات الرامية إلى تحسين بيئة العمل بالمشروعات التابعة للطرف الأول، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار الدور التنموي للطرفين وتفعيل المشاركة المجتمعية.

ويشمل التعاون أيضاً دعم تحسين المرافق ورفع الكفاءة التشغيلية للمشروعات القائمة أو المزمع إقامتها من قِبل صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتوفير الخدمات الأساسية اللازمة لتشغيل هذه المشروعات بكفاءة.

ويأتي هذا البروتوكول اتساقاً مع توجهات الدولة المصرية نحو تعزيز دور المجتمع المدني، وتمكين مؤسسات العمل الأهلي من المشاركة الفاعلة في تنفيذ خطة الدولة، والاستجابة للاحتياجات المجتمعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية؛ بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للأسر المصرية، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وكفاءة استخدام الموارد، وربط التمويل بالنتائج والأثر.