بتوجيهات فخامة الرئيس السيسي.. شاحنات تحيا مصر لإغاثة غزة تعبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة تقديم الدعم والإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، عبرت شاحنات القافلة الإنسانية الشاملة لـ صندوق تحيا مصر إلى قطاع غزة، محمّلة بـ778 طنًا من المساعدات الإغاثية، تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

شاحنات تحيا مصر تعبر معبر رفح محملة بـ778 طن إغاثة لغزة شاحنات تحيا مصر تعبر معبر رفح محملة بـ778 طن إغاثة لغزة

صندوق تحيا مصر يعبر إلى غزة بـ 778 طن مساعدات إنسانية تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية

ويأتي عبور القافلة تتويجًا لجهود صندوق تحيا مصر في إعداد المساعدات وتجهيزها وتسييرها، وتجسيدًا لتكاتف الشركات والمؤسسات والأفراد، الذين أسهموا بعطائهم في توفير كل الاحتياجات الأساسية للأسر الفلسطينية، وتعزيز سبل مساندتها خاصتًا مع اقتراب فصل الشتاء.

شاحنات صندوق تحيا مصر شاحنات صندوق تحيا مصر

بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. شاحنات تحيا مصر تعبر معبر رفح محملة بـ 778 طن إغاثة لغزة

وقد تحركت الشاحنات تباعًا من معبر رفح المصري إلى معبر رفح الفلسطيني، عقب استكمال إجراءات التجهيز والتسيير بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، فيما يتولى الهلال الأحمر الفلسطيني توزيع المساعدات داخل القطاع وفقًا للاحتياجات الفعلية وأولويات التوزيع، بما يكفل وصول الدعم إلى مستحقيه.

شاحنات تحيا مصر تعبر معبر رفح محملة بـ778 طن إغاثة لغزة شاحنات تحيا مصر تعبر معبر رفح محملة بـ778 طن إغاثة لغزة

وتضم القافلة سلالًا غذائية متنوعة، وحفاضات للأطفال، وملابس ومستلزمات شتوية تلائم مختلف الفئات العمرية، لتلبية المتطلبات المعيشية للأسر، في تجسيدٍ لقيم التكافل والتضامن التي تجمع الشعب المصري بأشقائه الفلسطينيين، بما يعزز استمرارية جهود الإغاثة ويسهم في التخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

والجدير بالذكر أن صندوق تحيا مصر خصص الحساب رقم (037037 – إغاثة أهل غزة) في جميع البنوك، لتلقي المساهمات من داخل مصر وخارجها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، فضلًا عن استقبال المساهمات عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org، لتلبية الاحتياجات المعيشية والدوائية للأشقاء الفلسطينيين.