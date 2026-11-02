مجلس النواب يوافق على رعاية فخامة رئيس الجمهورية لصندوق تكريم الشهداء

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على المادة الثانية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والتي تتضمن التأكيد علي رعايه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصندوق.

ونص التعديل على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، وفقا للفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة الثانية.

وأكد المستشار هاني حنا عازر، وزير الشؤون القانونية، أن النص على رعاية رئيس الجمهورية للصندوق يعكس مدى اهتمام الرئيس بتضحيات الشهداء وصون حقوق أسرهم، وتوفير الرعاية المستحقة لهم.

تأتي فلسفة مشروع القانون للتأكيد علي أن التشريع الحقيقي لا يقاس فقط بما يتضمنه من أحكام ، وانما بمدي قدرته علي تحقيق العدالة ، وإزالة العقبات أمام أصحاب الحقوق ، وهذا هو ما يستهدفه مشروع القانون المعروض من ضرورة توفير الدعم والرعاية والحماية الممكنة لأسر الشهداء والمصابين وتخفيف آلامهم، وذلك اعترافاً بعظيم تضحيات الشهداء ورعاية أسرهم من بعدهم.

ويشير التقرير البرلماني للجنة التضامن الاجتماعي، إلي أنه كان التطبيق العملي للقانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم قد أسفر عن الحاجة الماسة إلي التدخل التشريعي لتعديل بعض أحكامه حتي تكون محققة لأهدافه المرجوة ، وإزالة عدد من المعوقات التي قد تحول دون وصول الحقوق إلي مستحقيها من خلال معالجة الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية وإعادة تنظيم بعض الضوابط المتعلقة بالتعويض عن حالات العجز وغيرها من الأحكام ، وذلك كله تماشياً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تكريم الشهداء ومن في حكمهم وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ودعمهم ورعايتهم في كافة النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.