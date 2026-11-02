حدث في كولومبيا .. 4 قتلى بينهم رضيعة عمرها شهران نتيجة انفجار قرب قاعدة عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - لقي أربعة أشخاص مصرعهم، بينهم رضيعة تبلغ من العمر شهرين، إثر هجوم بسيارة مفخخة وقع بالقرب من قاعدة عسكرية في غرب كولومبيا، وسط تصاعد موجة العنف التى تشهدها البلاد، والتي توصف بأنها الأسوأ منذ نحو عقد.

وأعلنت أدريانا ماتيز، حاكمة إقليم توليما، عبر حسابها على منصة X ، أن الحصيلة الأولية للتفجير الذي وقع في بلدة بلاناداس جنوبي الإقليم بلغت أربعة قتلى، من بينهم رضيعة لم تتجاوز شهرين، فيما أُصيب عدد آخر من الأشخاص بجروح متفاوتة.

ووقع الهجوم مساء الأحد، بالقرب من قاعدة عسكرية، بعدما انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات، ما تسبب في تدمير أجزاء من البنية التحتية لمستشفى بالمنطقة وإلحاق أضرار بعدد من المنازل، وفقًا لما أعلنه خوان كاميلو ويخي، رئيس بلدية بلاناداس.

شاحنة مفخخة تدمر منشآت ومنازل في كولومبيا

وتسببت قوة الانفجار في انتشار الأنقاض والحطام في شوارع البلدة، بينما أظهرت صور ومقاطع فيديو من موقع الحادث حالة من الذعر بين السكان، وظهور مصابين وسط الركام.

وقال رئيس البلدية إن هناك عددًا كبيرًا من المصابين، جرى نقلهم إلى إحدى المدارس القريبة لتلقي الرعاية الطبية، في ظل تضرر أجزاء من المستشفى جراء الانفجار.

ووصفَت حاكمة الإقليم الهجوم بأنه عمل إجرامي، مؤكدة رفض استهداف المدنيين والجنود والعائلات في المنطقة، ومشددة على أن الاعتداء على السكان يمثل تجاوزًا لن تقبله السلطات.

ولم تعلن السلطات الكولومبية حتى الآن الجهة المسؤولة عن التفجير، فيما أشار رئيس البلدية إلى رصد طائرات مسيرة كانت تحلق فوق المنطقة الحضرية لبلاناداس بالتزامن مع الهجوم.

الطائرات المسيرة تزيد مخاطر الهجمات المسلحة

وتتزايد المخاوف في كولومبيا من استخدام الجماعات المسلحة غير القانونية للطائرات المسيرة في تنفيذ هجماتها، إلى جانب التفجيرات وعمليات الاغتيال التي تشهدها مناطق مختلفة من البلاد.

ويأتي التفجير في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا أمنيًا، مع استمرار العمليات العسكرية ضد معسكرات الجماعات المسلحة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى، بينهم ما لا يقل عن ثمانية قاصرين، بحسب التقرير.

كما أمر الرئيس الكولومبي أبيلاردو دي لا إسبرييا، الجمعة الماضية، بفرض انتشار عسكري في مدينة كوكوتا، الواقعة على الحدود مع فنزويلا، بعد زيادة الهجمات، فيما سبق أن أرسل قوات عسكرية إلى مدينة سانتا مارتا السياحية خلال سبتمبر الماضي، عقب سلسلة اعتداءات استهدفت متاجر ومركبات ونُسبت إلى عصابة متورطة في تهريب المخدرات.

وتعكس هذه الهجمات اتساع التحديات الأمنية التي تواجهها السلطات الكولومبية، في ظل استمرار نشاط الجماعات المسلحة وتكرار استهداف المناطق المدنية، بما يرفع المخاوف بشأن سلامة السكان وتصاعد حصيلة الضحايا.