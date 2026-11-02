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حدث منذ قليل .. انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد عملية عسكرية

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حدث منذ قليل .. انسحاب كامل لقوات الاحتلال من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية بعد عملية عسكرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - من جانبه، أعلن محافظ الخليل خالد دودين استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع مناطق المدينة، وذلك بعد انتهاء العملية العسكرية التي نفذها جيش الاحتلال في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين عند حاجز قرب المدينة.

وكان الهجوم قد نفذه مسلحان فلسطينيان، وقُتلا لاحقًا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتشهد المدينة عقب ذلك عملية عسكرية إسرائيلية استمرت عشرة أيام، قبل الإعلان عن الانسحاب الكامل للقوات من مختلف مناطق الخليل.


 
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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