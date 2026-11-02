النواب يوافق على تطبيق أحكام جديدة بصندوق تكريم الشهداء للمستفيدين السابقين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على المادة الثالثة المستحدثة من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

وتنص المادة على سريان حكم الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون إنشاء الصندوق على الحالات المستفيدة منه قبل العمل بأحكام القانون الجديد، مع الالتزام بالضوابط والإجراءات المقررة في المادة ذاتها.