مجلس النواب يفوض هيئة المكتب لتحديد موعد مناقشة 6 طلبات عامة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - وتضمنت طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، استيضاح سياسة الحكومة بشأن تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والعمل على مواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحقيق الاستفادة من المنشآت الصحية التي تم تطويرها ورفع كفاءتها، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وفي ملف الصناعة، تقدم النائب مختار همام مرسي وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات.

كما تصدرت قضايا الزراعة اهتمامات النواب، حيث تقدم النائب فتحي قنديل وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة قصب السكر، فيما تقدمت النائبة رحاب الغول وعشرون عضوًا بطلب آخر بشأن رفع أسعار المحاصيل الزراعية ودعم الفلاح والمزارع المصري، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين يتناسب مع تكاليف الإنتاج، ويشجع على استمرار النشاط الزراعي وزيادة الإنتاج.

وعلى صعيد ملف التعليم، تقدمت النائبة لبنى عبد العزيز وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الشهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، فضلًا عن تطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة، وما يترتب على ذلك من تساؤلات بشأن استقرار القواعد المنظمة للعملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وفيما يتعلق بالملف البيئي، تقدمت النائبة راندا مصطفى وعشرون عضوًا بطلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، وسبل التعامل مع هذه الأزمة وتحسين منظومة جمع ونقل والتخلص الآمن من المخلفات، بما ينعكس على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية.