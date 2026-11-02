رباعية مصرية تقود ناشئي 2009 إلى نهائي كأس الخليج.. والفراعنة يضربون موعدًا مع الإمارات على اللقب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - حجز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مقعده في نهائي بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، بعدما حقق فوزًا عريضًا على نظيره الصيني بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الرابعة عشرة من البطولة.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء، حيث افتتح دانيال تامر التسجيل مبكرًا في الدقيقة 11، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 36، ليمنح المنتخب أفضلية واضحة خلال الشوط الأول.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، واصل المنتخب المصري تفوقه، بعدما نجح البديل خالد مختار في تسجيل الهدف الثالث بالدقيقة 90، قبل أن يختتم محمد جمال الرباعية من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

وبهذا الانتصار، يضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الإماراتي في المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل على ملعب حمد الكبير، بعدما نجح المنتخب الإماراتي في حسم بطاقة التأهل عقب فوزه على اليمن بهدف دون مقابل في مواجهة نصف النهائي الأخرى.

ويشارك منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، في البطولة بدعوة خاصة، ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 19 نوفمبر الجاري وحتى 13 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب المصري منافسات المونديال ضمن المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات قطر واليونان وبنما، في تحدٍ جديد يسعى خلاله الفراعنة لتقديم أداء مميز وتحقيق نتائج إيجابية.

وشهدت النسخة الحالية من بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا مشاركة 10 منتخبات، من بينها أربعة منتخبات ضمنت التأهل إلى نهائيات كأس العالم، وهي قطر والسعودية والصين، إلى جانب المنتخب الرابع وفقًا لمقاعد التأهل المخصصة للبطولة.