الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية تنظم فعاليات اليوم الوطني للدارسين الوافدين بدورات الأكاديمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - نظمت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية فعاليات اليوم الوطنى للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة المقيدين بدورات الأكاديمية، وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والثقافية التى تنفذها الأكاديمية لدارسيها وذلك بحضور السيد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وممثلى الوزارات المختلفة وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أح محمـد محمود عوض مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية كلمة رحب خلالها بالحضور مقدماً لهم التهنئة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة، كما أكد على حرص الأكاديمية على مواكبة أحدث طرق التأهيل للدارسين وفقاً لمنظومة تكنولوجية متطورة، مشيراً إلى أهمية تنظيم تلك الفعاليات لتعزيز قيم الأخوة والترابط مع الدول الشقيقة والصديقة.

أعقب ذلك تكريم عدد من قدامى قادة حرب أكتوبر من مستشارى الأكاديمية، كما تم إستعراض أبرز البطولات والتضحيات التى حققها رجال القوات المسلحة ودورهم فى الحفاظ على الوطن وصون مقدراته، تلى ذلك تقديم عدد من الفقرات الفنية والفلكلورية عكست دور الفن فى التعبير عن قضايا الأمة المصرية وتاريخها العريق.

وعلى هامش الفعاليات أقيم معرضاً للموروثات الثقافية والشعبية لدول الدارسين الوافدين، ومعرضاً للكتب والمطبوعات بمشاركة مختلف المؤسسات والهيئات الفكرية والثقافية.