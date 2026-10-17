الرئيس السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 أكتوبر 2026 12:57 مساءً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة المصرية تمثل الركيزة الأساسية للأمن القومي، بما تضطلع به من مسؤولية في حماية الوطن وصون استقراره، مشددًا على أنها «درع الوطن وسيفه».



جاء ذلك خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية.

مؤسسات قوية لحماية الدولة الوطنية

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن التجارب والدروس التي مرت بها المنطقة والعالم أثبتت أن الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية وقادرة على حماية مقدرات شعبها.

الجيش جزء أصيل من الشعب

وشدد الرئيس على أن القوات المسلحة ليست كيانًا منفصلًا عن الشعب المصري أو مؤسسة منعزلة عنه، وإنما هي جزء أصيل منه، تتشكل من أبناء كل بيت في مصر، وتعبر عن إرادة الشعب وقيمه وتطلعاته.