رفع الجلسة العامة لمجلس النواب والانعقاد غدا لمناقشة 4 اتفاقيات دولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 04:25 مساءً - أعلن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، والموافقة عليه نهائيا.

ويستهدف مشروع القانون معالجة عددا من الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز، بما يضمن وصول الحقوق إلى مستحقيها، ويحافظ على حقوق أسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن.

ويناقش مجلس النواب في جلسته العامة غدا الثلاثاء، 4 اتفاقيات دولية، تشمل قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقيتي بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وتمويل الدعم الفني اللازم للمشروع، وقرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

كما يناقش المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع "تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة" أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفـي" من مرفق المياه الأفريقي، وقرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق على منحة شراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن "تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية" والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.