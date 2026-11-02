اللجنة المصرية بغزة: استقبلنا مئات الآلاف من أطنان الدقيق والمستلزمات الطبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 12:29 صباحاً - أكد محمد منصور، المتحدث باسم اللجنة المصرية في قطاع غزة، أن الشعب المصري لم يتأخر لحظة عن تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية استقبلت اليوم مئات الآلاف من الأطنان المحملة بالدقيق والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والفرش والبطانيات واللحوم، إلى جانب مختلف الاحتياجات الأساسية للعائلات الفلسطينية في القطاع.

مصر تواصل جهودها لمنع عودة المجاعة إلى غزة

وأوضح منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي ام سي، المذاع على قناة دي ام سي، أن مصر تثبت استمرار دعمها لقطاع غزة ورفضها عودة المجاعة إلى العائلات الفلسطينية، مؤكدًا أن المساعدات المصرية لا تقتصر على توفير الاحتياجات الإنسانية، بل تحمل رسالة واضحة إلى العالم بأن غزة ليست وحدها، وأن الدعم المصري متواصل في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

القوافل وتشغيل المخابز يخففان معاناة أكثر من مليوني فلسطيني

وأضاف المتحدث باسم اللجنة المصرية أن القيادة السياسية المصرية بدأت تسيير القوافل وتشغيل المخابز، لافتًا إلى أن إدخال الدقيق واستمرار تشغيل المخابز كان لهما أثر في تخفيف معاناة أكثر من مليوني فلسطيني، وتوفير جانب مهم من احتياجاتهم اليومية.

آلية توزيع المساعدات على العائلات الفلسطينية

وأشار منصور إلى أن القوافل يتم تفريغ حمولاتها داخل مقار اللجنة المصرية، ثم يجري التواصل مع العائلات الفلسطينية لتوصيل المساعدات التي وصلت من الشعب المصري إلى مستحقيها، مؤكدًا أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الوقت لضمان وصول المساعدات والاحتياجات الإنسانية إلى العائلات في مختلف أنحاء القطاع.