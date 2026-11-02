وزارة العمل: 1350 وظيفة مهندسين وفنيين برواتب تصل لـ19,600 جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 11:17 مساءً - في إطار جهودها المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب ودعم سوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن توفر 1,350 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك ضمن النشرة الرسمية لشهر أكتوبر 2026، بمقر العمل بمدينة العاشر من رمضان (جنوب المدينة الصناعية).

وتشمل الوظائف المطلوبة التخصصات التالية:

• مهندس كهرباء: 100 موقع (مؤهل عالي).

• مهندس ميكانيكا: 50 موقعا (مؤهل عالي).

• ميكاترونيكس: 50 موقعا (مؤهل عالي).

• مراقب جودة: 200 موقع (مؤهل عالي أو متوسط).

• مشغل إنتاج: 800 موقع (مؤهل عالي أو متوسط).

• عامل مخازن: 150 موقعا (مؤهل عالي أو متوسط).

الشروط والمزايا:

• المؤهلات: مؤهل عالي أو متوسط حسب المهنة المطلوبة.

• الفئة العمرية: للشباب من سن 20 إلى 45 سنة.

• الرواتب: تتراوح بين 8,960 إلى 19,600 جنيه مصري، حسب التخصص والمجال المطلوب.

وللتقدم والاستفسار، خصصت الجهات المعنية أرقام التواصل التالية: 01070655502 أو 01070655501.