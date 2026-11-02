الذهب يرتفع مع انخفاض النفط

الذهب يرتفع مع انخفاض النفطارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعد موجة بيع شهدتها الجلسة السابقة، إذ ساهم انخفاض أسعار النفط في تهدئة المخاوف بشأن التضخم، في حين يترقب المستثمرون مؤشرات من تصريحات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 3900.90 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى له في عام خلال الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.3 بالمئة إلى 3909.70 دولار.

وكان الذهب قد تراجع بنسبة 3.5 بالمئة، يوم الجمعة الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2025، وهبط دون مستوى أربعة آلاف دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.8 بالمئة إلى 49.97 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1432.63 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 976.31 دولار.